fbpx
مجتمع

جمعيات بصفرو تطالب بإلغاء منح المجلس

منذ 34 ثانية
أغضبت منح خصصتها جماعة صفرو لجمعيات، فعاليات ومسؤولي جمعيات راسلوا عامل الإقليم طلبا لإعادة النظر في مبالغها وفق شروط الفعالية والتقارير الأدبية والمالية، مقترحة إعطاء الأولوية لجمعية دعم مرضى القصور الكلوي التي تعيش إكراهات مالية تهدد جودة خدماتها المقدمة للمرضى. هذه الجمعية لم تتلق المنحة منذ ثلاث سنوات متتالية، ماأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 34 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.