مجتمع
جمعيات بصفرو تطالب بإلغاء منح المجلس
أغضبت منح خصصتها جماعة صفرو لجمعيات، فعاليات ومسؤولي جمعيات راسلوا عامل الإقليم طلبا لإعادة النظر في مبالغها وفق شروط الفعالية والتقارير الأدبية والمالية، مقترحة إعطاء الأولوية لجمعية دعم مرضى القصور الكلوي التي تعيش إكراهات مالية تهدد جودة خدماتها المقدمة للمرضى. هذه الجمعية لم تتلق المنحة منذ ثلاث سنوات متتالية، ماأكمل القراءة »
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