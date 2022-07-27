الأولى
“شري حبسك”… وصفة بديلة للاعتقال
ضمنها وهبي في تعديلات القانون الجنائي وتساؤلات حول حدود اعتمادها كثيرا ما يقال “نقتلو وديتو في شكارتي”، في إشارة إلى إمكانية عدم الدخول للسجن بعد ارتكاب جرم معين. هذه المقولة أضحت ممكنة، ولكن بشكل أكثر لطفا، بعدما أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إمكانية “شراء” ما تبقى من المدة السجنيةأكمل القراءة »
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