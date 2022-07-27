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بارود الأحزاب يفسد مواسم الفروسية

منذ 12 دقيقة
اتهامات بتصفية حسابات انتخابية وتورط السلطة في إقصاء سربات خصوم 8 شتنبر أشعلت عداوات الانتخابات الأخيرة فتيل حرب بين «مقدمي» السربات المشاركة في مواسم الفروسية التقليدية (التبوريدة)، ولم تتمكن سلطات الوصاية من لجم شطط منتخبين تحكموا في لوائح المشاركين، إذ اعتبر بعض الممنوعين من المشاركة بأن في الأمر تصفية حساباتأكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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