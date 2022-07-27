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حوادث

الحبس لشاهد زور بإمنتانوت

منذ 32 ثانية
قضت المحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، أخيرا، وهي تبت في القضايا الجنحية التلبسية، بإدانة متهم بالإبتزاز والنصب والإدلاء بشهادة الزور، بستة شهور حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، تعويضا قدره عشرة آلاف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى. وأوقف الظنين المتحدرأكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية


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