حوادث
أمن صفرو يشهر أسلحته لإيقاف جانحين
اعتقلت مصالح الأمن بصفرو، في ساعة مبكرة، فجر الجمعة الماضي، 3 أشخاص بينهم امرأة وشابان من فاس، كانوا في حالة تخدير متقدمة وأحدثوا ضوضاء وفوضى عارمة بالشارع العام وهاجموا مقهى بحي بنصفار أحدثوا بها خسائر مادية، قبل إحالتهم على النيابة العامة بالمدينة بعد استكمال الإجراءات القانونية. واضطرت عناصر الشرطة بالمنطقةأكمل القراءة »
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