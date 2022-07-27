حوادث
التحقيق في وفاة طفل ببوفكران
استفاق سكان جماعة بوفكران ضواحي مكناس، الخميس الماضي، على وقع وفاة طفل يبلغ من العمر قيد حياته سنة ونصف سنة ويتحدر من أسرة تقطن في الديار الإيطالية، بعدما حلت بالمنطقة لقضاء العطلة الصيفية رفقة العائلة. وحسب مصادر “الصباح”، عثر على الطفل مغمى عليه بمحيط شقة أسرته الكائنة بإقامة «ديار» ببوفكران،أكمل القراءة »
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