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السجن لدركيين أبرموا صفقات وهمية

منذ 19 دقيقة
زوروا توقيعات وأختام ضباط سامين وتسلموا رشاوي بالملايين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبات حبسية نافذة في حق ثلاثة دركيين، تراوحت بين سنة حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا، بعدما اقتنعت هيأة الحكم بتلاعبهم بأختام القيادة العليا للدرك وبتزويرهم لتوقيع ضباط سامين بالجهاز،أكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة


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