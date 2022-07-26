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وطنية

تشديد‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬مستوردي‭ ‬المتفجرات

منذ دقيقتين
شددت‭ ‬المصالح‭ ‬الأمنية‭ ‬المراقبة‭ ‬على‭ ‬مستوردي‭ ‬المواد‭ ‬المتفجرة‭ ‬ذات‭ ‬الاستعمال‭ ‬المدني،‭ ‬والمعدات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬نارية،‭ ‬والشهب‭ ‬الاصطناعية‭ ‬الترفيهية،‭ ‬وكذا‭ ‬على‭ ‬مستودعات‭ ‬التخزين،‭ ‬واستغلال‭ ‬المصانع،‭ ‬لذلك‭ ‬حرصت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬مرسومين‭ ‬جديدين،‭ ‬ينظمان‭ ‬كيفية‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬2018‭.‬ وتداول‭ ‬مجلس‭ ‬الحكومة‭ ‬وصادق‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ ‬2‭.‬22‭.‬490‭ ‬المتعلق‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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