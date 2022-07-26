وطنية
تشديد الخناق على مستوردي المتفجرات
شددت المصالح الأمنية المراقبة على مستوردي المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، والشهب الاصطناعية الترفيهية، وكذا على مستودعات التخزين، واستغلال المصانع، لذلك حرصت الحكومة على إصدار مرسومين جديدين، ينظمان كيفية تطبيق القانون الصادر في 2018. وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.490 المتعلقأكمل القراءة »
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