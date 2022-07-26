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الرياضة

رسالة رياضية: البحيري

منذ 3 دقائق
عبد الإله المتقي
يستطيع ياسين البحيري تقديم الإضافة في أي فريق انتقل إليه، لكن صفقته قد تدمر أي فريق التحق به، خصوصا في البطولة الوطنية. كيف؟ مبدئيا، ستكلف صفقة ياسين البحيري مليارا و200 مليون، على الأقل، ضمنها 650 مليونا المعروضة على مولودية وجدة، ونسبة 25 في المائة التي يضمنها العقد لنهضة الزمامرة، الفريقأكمل القراءة »


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