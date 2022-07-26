الرياضة
زواج “روبو” يجمع النجوم
أعلن الدولي الاسكتلندي أندرو روبرتسون، لاعب ليفربول، عن زواجه، خلال المعسكر الإعدادي لناديه الإنجليزي. واستغل “روبو” عودة بعثة ليفربول من سنغافورة، إذ كان يقيم معسكرا قصيرا استعدادا للموسم الجديد، وقبل مواجهات ودية مرتقبة بألمانيا وإنجلترا، ليعلن زواجه، بحضور نجوم الكرة. والتقط روبرتسون صورا مع زملائه بليفربول الذين حضروا الحفل، ثمأكمل القراءة »
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