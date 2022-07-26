الرياضة
إنزاغي مدربا لريجينا
أعلن ريجينا، الممارس بدوري الدرجة الثانية الايطالية لكرة القدم، تعاقده مع المدرب فيليبو إنزاغي، بعد إقالته من تدريب بريشيا في مارس الماضي. وسيشرف المهاجم الدولي السابق ونجم ميلان، والذي يبلغ من العمر 48 سنة، على ريجينا، الذي أنهى الموسم الماضي في الرتبة 14، لمدة ثلاث سنوات. وبدأ إنزاغي مسيرته التدريبيةأكمل القراءة »
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