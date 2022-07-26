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الرياضة

كوليبالي بتشيلسي

منذ 7 دقائق
أنهى تشيلسي ترتيبات ضمه للدولي السنغالي، كاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، والذي يعتبر من أفضل المدافعين في العالم. وقدم الفريق اللندني لاعبه الجديد، قبل أيام، في صفقة اعتبرت ضمن الأفضل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في أوربا. ويبلغ كوليبالي من العمر 31 سنة، إذ لعب لنابولي ثماني سنوات، قبل أن يقررأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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