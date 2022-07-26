الرياضة
سواريز يبحث عن فريق
مازال الأوروغواياني لويس سواريز، يبحث عن فريق، بعد إنهاء تعاقده مع أتلتيكو مدريد بالتراضي. ولم يرغب أتلتيكو مدريد في تجديد عقد سواريز، وطلب منه الرحيل، بعد موسمين لعبهما معه، قادما من برشلونة. وذكرت تقارير إعلامية أن فرقا من الأرجنتين والبرازيل ترغب في ضم سواريز، لكن لا شيء رسمي، ولم يتقدمأكمل القراءة »
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