الرياضة
البدراوي يقاوم الإغراءات السعودية
توصل إلى اتفاق أولي مع الزنيتي والحارس يتخذ قراره النهائي هذا الأسبوع يواصل عزيز البدراوي، رئيس الرجاء، مقاومة الإغراءات المالية التي يقدمها نادي أبها السعودي، للحارس أنس الزنيتي. وعقد البدراوي عدة لقاءات مع الزنيتي ووكيله وتوصل إلى اتفاق أولي معه، في انتظار حسم القرار النهائي، في وقت يصر فيه الطرفأكمل القراءة »
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