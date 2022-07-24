fbpx
أخبار 24/24

إدانة متهم باغتصاب نادلة

منذ دقيقتين
المتهم اعتاد إيصال الضحية إلى منزلها واغتصبها في الخلاء أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، جانحا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية الاغتصاب بالعنف طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي، وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا نافذا. وتوصلت الضابطة القضائية لدى مصالح الدرك الملكيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.