أخبار 24/24
إدانة متهم باغتصاب نادلة
المتهم اعتاد إيصال الضحية إلى منزلها واغتصبها في الخلاء أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، جانحا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك من أجل جناية الاغتصاب بالعنف طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي، وحكمت عليه بثماني سنوات سجنا نافذا. وتوصلت الضابطة القضائية لدى مصالح الدرك الملكيأكمل القراءة »
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