الرياضة
سايس يغيب عن بيسكتاش
غاب الدولي المغربي رومان سايس، عن فريقه بيسكتاش التركي، خلال المباراة الإعدادية التي جمعته بوولفرهامبتون الإنجليزي، أول أمس (السبت)، بسبب عدم جاهزيته البدنية. والتحق سايس بتداريب الفريق التركي، أخيرا، بعد توقيعه للعقد مع النادي، بعد نهاية عقده مع وولفرهامبتون نفسه. ومن المنتظر أن يتدرب سايس منفردا خلال الأيام المقبلة، قبلأكمل القراءة »
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