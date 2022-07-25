الرياضة
رسالة رياضية: أندية ممنوعة
أبلغت جامعة كرة القدم بعض الأندية بقرار المنع من توقيع عقود جديدة، بسبب خلل في التوازن المالي، وتراكم النزاعات. وتتسرب من وقت إلى آخر أسماء أندية معينة صدرت في حقها العقوبة، في غياب أي تواصل رسمي من الجهاز المشرف على العملية، وتحديدا الجامعة ولجنة مراقبة التدبير. في جميع الأحوال، يتعلقأكمل القراءة »
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