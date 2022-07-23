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حوادث

إدانة رئيس جماعة باليوسفية

منذ 3 دقائق
قضت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بآسفي، أخيرا، بإدانة رئيس جماعة قروية وبرلماني سابق باليوسفية بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ألف درهم. وألغت الهيأة ذاتها الحكم الابتدائي فيما قضى به من إعادة التكييف والتصريح بمؤاخذة المتهم، من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوفأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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