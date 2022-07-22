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الرياضة

موتسيبي يجهض حلم “الكابرانات”

منذ 4 دقائق
رفض الاعتراف بـ «بوليساريو» وقال إنه لا يتعامل سوى مع الدول خيب الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، ظن “كابرانات” الجزائر. وقال موتسيبي في تصريح صحافي بعد الزيارة التي قام بها لوهران، “بصفتي رئيسا ل”كاف، أسعى إلى العمل مع الاتحادات الممثلة ل 54 دولة إفريقية”، وهوأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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