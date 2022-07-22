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الرياضة

الدفاع يبدأ مرحلة الشابي

منذ 4 دقائق
المدرب التونسي قال إنه لم يعد إلى البطولة من أجل المال قدم الدفاع الجديدي مدربه الجديد التونسي لسعد جردة الشابي، مساء أول أمس (الأربعاء)، بعدما تعاقد معه لموسمين، خلفا لعبد الحق بنشيخة. وتم الكشف عن تعيين جمال أمان الله مساعدا، وحسن لمزاوري مدربا للحراس، فيما سيتم التعاقد مع معد بدنيأكمل القراءة »


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