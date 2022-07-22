الرياضة
“الفيزا” تؤخر التحاق داري ببريست
لاعبو الوداد يستفيدون من أسبوع راحة تأخر أشرف داري في الالتحاق بفريقه الجديد بريست الفرنسي، بسبب إجراءات تأشيرة دخول فرنسا. وكان مرتقبا أن يخضع المدافع الودادي للكشوفات الطبية الروتينية بداية الأسبوع الجاري، قبل الانضمام لبريست، غير أن تأخر إجراءات “الفيزا”، أجل الموضوع إلى موعد لاحق. وتنطلق استعدادات بريست لاستحقاقات الموسمأكمل القراءة »
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