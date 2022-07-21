الأولى
تحت الدف
لن تكون مهمة الوزير، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سهلة في هذه المرحلة المتسمة باتساع دائرة الغضب بسبب الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، لكنها ستزداد صعوبة إذا طلب منه في كل مرة تبرير زلات زميلاته الوزيرات وزملائه الوزراء. آخر تلك الزلات وقعت فيها ليلى بنعلي، وزيرةأكمل القراءة »
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