خاص
غابات العالم تحترق
النيران تلتهم آلاف الهكتارات وتسبب موجة نزوح في ضفاف المتوسط امتدت ألسنة اللهب إلى عدد من الدول، الواقعة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، بما فيها المغرب وإسبانيا وفرنسا والبرتغال واليونان وتونس، نتيجة موجة حر غير مسبوقة في هذه المنطقة الجغرافية المعروفة بأنها دافئة ومعتدلة صيفا، غير أن هذه السنة وعلىأكمل القراءة »
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