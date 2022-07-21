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أخبار 24/24

انفراج في أزمة الحبوب

منذ ساعتين
قرب عودة القمح الأوكراني إلى السوق سيحرر الحكومة من دعم الحفاظ على السعر يعتبر المغرب من الدول الخمس الأوائل في استهلاك القمح، بالنظر إلى اعتماد تغذية المغاربة على المخبوزات، وكلما شهدت السوق الدولية أزمة حبوب، تضطر الحكومة إلى التدخل لإعفاء المستوردين من الرسوم الجمركية، أو تخصيص دعم مالي للحفاظ علىأكمل القراءة »


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