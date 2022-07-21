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وطنية

مستشارون‭ ‬يحذرون‭ ‬من‭ ‬إفلاس‭ ‬جماعة‭ ‬مكناس

منذ 12 دقيقة
حذر‭ ‬مستشارون‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬وصول‭ ‬جماعة‭ ‬مكناس‭ ‬إلى‭ ‬الباب‭ ‬المسدود،‭ ‬بسبب‭ ‬تدبير‭ ‬الرئيس‭ “‬الانفرادي‭”‬،‭ ‬وتفكك‭ ‬أغلبيته،‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬السكان،‭ ‬ويهدد‭ ‬الجماعة‭ ‬بالإفلاس،‭ ‬جراء‭ ‬تراجع‭ ‬المداخيل‭ ‬خلال‭ ‬الستة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬تحمل‭ ‬جواد‭ ‬باحجي،‭ ‬مسؤولية‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭.‬ وأفادت‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭” ‬أن‭ ‬الرئيس،‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬أزمة‭ ‬كبيرة‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬مكونات‭أكمل القراءة »


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منذ 12 دقيقة


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