وطنية
مستشارون يحذرون من إفلاس جماعة مكناس
حذر مستشارون من خطر وصول جماعة مكناس إلى الباب المسدود، بسبب تدبير الرئيس “الانفرادي”، وتفكك أغلبيته، ما انعكس على مصالح السكان، ويهدد الجماعة بالإفلاس، جراء تراجع المداخيل خلال الستة أشهر الأولى من تحمل جواد باحجي، مسؤولية رئاسة المجلس. وأفادت مصادر “الصباح” أن الرئيس، الذي يواجه أزمة كبيرة مع مختلف مكوناتأكمل القراءة »
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