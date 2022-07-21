حوادث
انتحار قاصر يورط مغتصبها
أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف، بالجديدة، أخيرا، متهما، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية التغرير بقاصر دون الثامنة عشرة وهتك عرضها بالعنف، نتج عنه افتضاض دفعها إلى الانتحار، وحكمت عليه ب6 سنوات سجنا نافذا. وتوصلت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بإشعار يفيد انتحار قاصرأكمل القراءة »
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