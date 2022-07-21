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فركوس: “الله يعز لعيالات”
اختار الممثل والمخرج عبد الله فركوس تهنئة المنتخب النسوي لكرة القدم بطريقته الخاصة، من خلال رسالة تحمل الكثير من التشجيع والدعوة إلى تحقيق المزيد من النجاحات. وجاء في رسالة فركوس التي نشرها على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “هنيئا للمنتخب النسوي المغربي نتمنى له الفوز بالكأس والله يعز لعيالات “. وأرفقأكمل القراءة »
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