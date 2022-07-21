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اذاعة وتلفزيون

“مهمة اعتراضية” على “نتفليكس”

منذ 6 دقائق
INTERCEPTOR. (Center) Luke Bracey as Alexander in INTERCEPTOR. Cr. Brook Rushton/Netflix © 2022
أثار فيلم “مهمة اعتراضية” الذي يبث على منصة “نتفليكس” جدلا بين مهتمين ونقاد لمحتواه وتاريخ عرضه على المنصة في ماي الماضي. ويُصور الشريط صمود قاعدة بحرية أمريكية حيال هجمة “إرهابية” أعد لها الروس منذ مدة، بمساعدة عميل من الجيش الأمريكي، إذ كان الهدف من هذه الهجمة إعطاب النظام إلكتروني المشغلأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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