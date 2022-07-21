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“مهمة اعتراضية” على “نتفليكس”
أثار فيلم “مهمة اعتراضية” الذي يبث على منصة “نتفليكس” جدلا بين مهتمين ونقاد لمحتواه وتاريخ عرضه على المنصة في ماي الماضي. ويُصور الشريط صمود قاعدة بحرية أمريكية حيال هجمة “إرهابية” أعد لها الروس منذ مدة، بمساعدة عميل من الجيش الأمريكي، إذ كان الهدف من هذه الهجمة إعطاب النظام إلكتروني المشغلأكمل القراءة »
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