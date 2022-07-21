مجتمع
“التليفريك” يحيي ذاكرة أكادير أوفلا
الخط الأول يربط بين تيلضي وقصبة أكادير أوفلا على مسافة 1700 متر أوضح عبد العزيز حوايس، الرئيس المدير العام لمشروع “دانيا لاند” صاحبة المشروع السياحي الثلاثي الأقطاب المندمجة (تلفيريك ودانيا لاند وسوس كامب)، أنه تم إطلاق الخط الأول، وسيبدأ العمل بالخط الثاني قريبا. وقال حوايس إن “التلفيريك” يتوفر على 32أكمل القراءة »
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