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أســــــرة

كيفية التصدي لـ “محترفي الاحتقار” 

منذ 9 دقائق
 عندما تواجه أي امرأة من يشككون في قدراتها، فإنها تشعر بنوع من التحدي من أجل إثبات ذاتها، ما يسبب لديها نوعا من التوتر. ويؤكد مدربو التنمية الذاتية أن المرأة عند التشكيك في قدراتها تكون أمام خيارين، أولهما الاستماع لما يقوله لها هؤلاء المشككون والتفكير فيه بشكل موضوعي لمعرفة ما إذاأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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