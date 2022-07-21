حوادث
اعتقال نصاب الهجرة إلى أوربا
استغل انتماءه لشبكة لـ”الحريك” لإيهام الضحايا قبل الاستيلاء على أموالهم والاختفاءأنهت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالدريوش، أخيرا، أنشطة إجرامية لجانح خطير متورط في النصب على الحالمين بالهجرة إلى أوربا. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف يبلغ من العمر 36 سنة من ذوي السوابق القضائية ومبحوثأكمل القراءة »
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