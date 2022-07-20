وطنية
إنجازات الرياضة تزعج “الكابرانات”
اعتبروا لقجع «سوبرمان» الرياضة في القارة الذي سهل هذه النجاحات أزعجت الإنجازات الأخيرة للرياضة الوطنية ”كابرانات” الجارة الشرقية، الذين يرجعونها إلى سطوة فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، والوزير في حكومة أخنوش، على المشهد الرياضي بالقارة السمراء. وأرجع “الكابرانات” تأهل أسود اليد إلى المونديال، إلى طول يد لقجع وتحكمه في دواليبأكمل القراءة »
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