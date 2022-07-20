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وطنية

إنجازات‭ ‬الرياضة‭ ‬تزعج‭ “‬الكابرانات‭”‬

منذ 4 دقائق
فوزي‭ ‬لقجع‭    (‬أحمد‭ ‬جرفي‭)‬
اعتبروا‭ ‬لقجع‭ ‬‮«‬سوبرمان‮»‬‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬الذي‭ ‬سهل‭ ‬هذه‭ ‬النجاحات أزعجت‭ ‬الإنجازات‭ ‬الأخيرة‭ ‬للرياضة‭ ‬الوطنية‭ ‬‭”‬كابرانات‭” ‬الجارة‭ ‬الشرقية،‭ ‬الذين‭ ‬يرجعونها‭ ‬إلى‭ ‬سطوة‭ ‬فوزي‭ ‬لقجع،‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الكرة،‭ ‬والوزير‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬أخنوش،‭ ‬على‭ ‬المشهد‭ ‬الرياضي‭ ‬بالقارة‭ ‬السمراء‭.‬ وأرجع‭ “‬الكابرانات‭” ‬تأهل‭ ‬أسود‭ ‬اليد‭ ‬إلى‭ ‬المونديال،‭ ‬إلى‭ ‬طول‭ ‬يد‭ ‬لقجع‭ ‬وتحكمه‭ ‬في‭ ‬دواليب‭أكمل القراءة »


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