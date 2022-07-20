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وطنية

‭”‬البام‭” ‬يرشح‭ ‬بوكطاية‭ ‬لانتخابات‭ ‬آسفي

منذ 4 دقائق
حسمت‭ ‬قيادة‭ ‬حزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬في‭ ‬اسم‭ ‬المرشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬بدائرة‭ ‬آسفي،‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬المحكمة‭ ‬الدستورية‭ ‬مقعد‭ ‬النائب‭ ‬البرلماني‭ ‬التهامي‭ ‬المسقي،‭ ‬المنتمي‭ ‬إلى‭ ‬الحركة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬والذي‭ ‬يشغل‭ ‬نجله‭ ‬رئاسة‭ ‬جماعة‭ ‬سيدي‭ ‬التيجي‭ ‬بإقليم‭ ‬آسفي‭.‬ وأوضحت‭ ‬المصادر‭ ‬نفسها‭ ‬أن‭ ‬اجتماعات‭ ‬ماراثونية‭ ‬قادها‭ ‬القيادي‭ ‬سمير‭ ‬كودار،‭ ‬انتهت‭ ‬بالتوافق‭ ‬حول‭ ‬اسم‭ ‬رشيد‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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