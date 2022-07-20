وطنية
”البام” يرشح بوكطاية لانتخابات آسفي
حسمت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة في اسم المرشح للانتخابات الجزئية بدائرة آسفي، بعد إلغاء المحكمة الدستورية مقعد النائب البرلماني التهامي المسقي، المنتمي إلى الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والذي يشغل نجله رئاسة جماعة سيدي التيجي بإقليم آسفي. وأوضحت المصادر نفسها أن اجتماعات ماراثونية قادها القيادي سمير كودار، انتهت بالتوافق حول اسم رشيدأكمل القراءة »
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