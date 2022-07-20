مجتمع
طلبة الطب يهددون بالمقاطعة
يسير الإصلاح في قطاع الصحة بسرعة مفرطة، ما أدى إلى ظهور أطراف مستاءة، خاصة أن القطاع ظل في وضعية احتضار لسنوات، وهرب منه المواطنون نحو القطاع الخاص، غير أن مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة، سرع الإصلاح ودفع مسؤولي القطاع إلى الانطلاق بسرعة مفرطة، أدى إلى اصطدام مكوناته. وعجزت الوزارة على مرأكمل القراءة »
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