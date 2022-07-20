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حوادث

فوضى الشواطئ تحرم البيضاء من 100 مليون

منذ 3 دقائق
تحركت السلطات العمومية، من جديد، لتحرير شواطئ عين الذئاب، امتدادا إلى حدود جماعة دار بوعزة، وللامريم، من مجموعات الشباب المحتلين الذين يستغلون فترة الفراغ القانوني التي يمر منها هذا المرفق العام، لنصب خيام ووضع طاولات وواقيات شمسية وكراس، وفرض كرائها على المصطافين. وعبأت الإدارة الترابية بعمالة مقاطعات أنفا عددا منأكمل القراءة »


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