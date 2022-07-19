أخبار الصباح
أخبار الصباح
< شيك وصلت سطوة شبكة ابتزاز بالشيك حد التحكم في كواليس محاكم البيضاء. ولم يجد محامون بدا من التوجه إلى النيابة العامة من أجل رفع فيتو جهات مجهولة ضد ضم شكايات لملفات التحقيق، كما هو الحال بالنسبة إلى الملف عدد 2103.2489، إذ تحاول الشبكة التحايل على بروتوكول اتفاق يجمع بينأكمل القراءة »
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