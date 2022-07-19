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فتاة تتزعم عصابة للسطو

منذ 3 دقائق
تكسرت نظرية إلصاق صفة الذكورية، على جدران واقع الإجرام في المغرب، ولم تعد الجرائم النسائية مجرد استثناء، إذ تحولت المرأة من ذلك الكائن اللطيف والرقيق الذي يفيض حيوية وعطفا، إلى كائن يميل “بطبعة” نحو الإجرام، بل ويتزعم شبكات إجرامية، سواء تعلق الأمر بعصابات السرقة الموصوفة واعتراض السبيل والاتجار في الممنوعاتأكمل القراءة »


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