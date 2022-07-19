مجتمع
فقدان 22 هكتارا من الأراضي سنويا
يعيش المغرب موسما جافا أظهر عيوب تدبير مواردنا المائية والطبيعية، إذ ساهمت أربع سنوات من تراكم النقص في تساقطات الأمطار، في نضوب الآبار وتراجع نسب ملء السدود إلى معدلات مخيفة، ناهيك عن حرائق تلتهم الغابات والواحات، فكل هذه العوامل تساهم في تقلص نصيب المغاربة من الماء والأراضي الزراعية والغابات والمراعي،أكمل القراءة »
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