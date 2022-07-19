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طعـم لاستـدراج الضحايـا

منذ 4 دقائق
نسوة انتمين لعصابات سرقة وأخريات استعملن للإيقاع بهم تنافس نساء الرجال حتى في الجريمة بمختلف أنواعها. وترأس بعضهن شبكات إجرامية خاصة للسرقة بالنشل وغيره وتحت التهديد. وبرعت فئة أخرى في النصب والاحتيال. واستغلت أخريات طعما ناجعا للتغرير بضحايا باحثين عن اللذة واستدراجهم لسرقتهم، سيما بالأسواق القروية الأسبوعية. ومنهن من تزعمنأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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