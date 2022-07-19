ملف عـــــــدالة
طعـم لاستـدراج الضحايـا
نسوة انتمين لعصابات سرقة وأخريات استعملن للإيقاع بهم تنافس نساء الرجال حتى في الجريمة بمختلف أنواعها. وترأس بعضهن شبكات إجرامية خاصة للسرقة بالنشل وغيره وتحت التهديد. وبرعت فئة أخرى في النصب والاحتيال. واستغلت أخريات طعما ناجعا للتغرير بضحايا باحثين عن اللذة واستدراجهم لسرقتهم، سيما بالأسواق القروية الأسبوعية. ومنهن من تزعمنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا