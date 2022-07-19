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مافيا “تنقض” على الغابات المحترقة

منذ 4 دقائق
مصالح الداخلية تراقب تحركات شبكات تتاجر في العقار و”الكيف” ستشدد مصالح الداخلية المراقبة على 6600 هكتار من المساحات الغابوية المحترقة، لمنع مافيا العقار، وتجار القنب الهندي، الذين تحركوا لوضع أيديهم عليها، وفق ما راج من أخبار تشير إلى احتمال استفادة هؤلاء من الحرائق، في إطار مقولة “رب ضارة نافعة”، حسبأكمل القراءة »


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