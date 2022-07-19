حوادث
سقوط شبكة للنصب على راغبين في شراء سيارات
فككت مصالح الدرك بالمركز القضائي للدرك بتاونات، شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على راغبين في شراء سيارات فارهة عبر الأنترنيت، إثر شكايات توصلت بها النيابة العامة من طرف 4 ضحايا. واعتقلت 4 مشتبه فيهم أعمارهم بين 30 و40 سنة، أحالتهم على الوكيل العام بفاس. وأوقف درك عين عائشة المتهم الرئيسيأكمل القراءة »
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