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حوادث

سقوط شبكة للنصب على راغبين في شراء سيارات

منذ 5 دقائق
فككت مصالح الدرك بالمركز القضائي للدرك بتاونات، شبكة متخصصة في النصب والاحتيال على راغبين في شراء سيارات فارهة عبر الأنترنيت، إثر شكايات توصلت بها النيابة العامة من طرف 4 ضحايا. واعتقلت 4 مشتبه فيهم أعمارهم بين 30 و40 سنة، أحالتهم على الوكيل العام بفاس. وأوقف درك عين عائشة المتهم الرئيسيأكمل القراءة »


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