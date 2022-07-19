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اذاعة وتلفزيون

منصة رقمية للمعهد العالي للإعلام والاتصال

منذ دقيقتين
وقع مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اتفاقية لتحديث الخدمات والإجراءات الإدارية والبيداغوجية والتواصلية لفائدة المعهد العالي للإعلام والاتصال ومرتفقيه. ويهدف المشروع، الذي تم انتقاؤه للاستفادة من الدعم المالي لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من خلال صندوق تحديثأكمل القراءة »


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