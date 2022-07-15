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الرياضة

منتخب اليد على أعتاب المونديال

منذ 22 ثانية
يواجه غينيا في ربع النهائي والبوحديوي يرشح مصر للتتويج بلقب «الكان» بات المنتخب الوطني لكرة اليد على أعتاب التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه، رغم خسارته أمام مصر ب36 هدفا مقابل 24، أول أمس (الأربعاء)، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا. وانتزع المنتخب الوطنيأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية



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