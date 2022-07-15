الرياضة
جمهور تطوان يدق ناقوس الخطر
دق فصيل «سييمبري بالوما»، المشجع للمغرب التطواني، ناقوس الخطر، حول مستقبل الفريق. ودعا الفصيل إلى ضرورة عقد الجمع العام لتسريع البت في مصير النادي، سيما في هذه الفترة التي تصادف نهاية ولاية المكتب المديري الحالي، كما أبدى بعض الملاحظات بعد الإفراج عن موعد عقد الجمعين العامين للنادي، أحدهما انتخابي، اعتبرهأكمل القراءة »
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