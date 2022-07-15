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الرياضة

“الكابرانات” يحجرون على نجوم الكرة

منذ دقيقتين
منعوا بلومي ومادجر من حضور حفل «كاف» لتوزيع الجوائز يواصل «كابرانات» الجارة الشرقية، عبثهم الرياضي والسياسي، ومنعوا النجمين السابقين لخضر بلومي ورابح مادجر، من الحضور إلى المغرب، للمشاركة في حفل “كاف” الذي ينظم بالمسرح الجديد بالرباط. ورغم توصلهما بدعوة رسمية من “كاف” لحضور الحفل الذي يقام أول مرة خارج محيطأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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