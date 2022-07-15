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الرياضة

الركراكي حاضر في الكأس

منذ دقيقتين
لجنة من «كاف» تزور مركب فاس تمهيدا لاحتضانه السوبر الإفريقي عاد الغموض ليلف مستقبل المدرب وليد الركراكي رفقة الوداد الرياضي، إذ سيكون حاضرا في نصف نهائي كأس العرش الذي يجمع الفريق البيضاوي في 20 يوليوز الجاري، بالفتح الرياضي، بالملعب الكبير بفاس. واقترح الركراكي، إقامة تجمع إعدادي لفريقه بإيفران استعدادا لمواجهةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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