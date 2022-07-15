اذاعة وتلفزيون
أفلام سينمائية مغربية للبيع
منصة “شاهد” اقتنت حقوق بث “ميكا” وأعمال أخرى عرضت مجموعة من الأفلام السينمائية المغربية، للبيع، بعدما تم عرضها في القاعات، من بينها فيلم “ميكا” للمخرج اسماعيل فروخي. واقتنت منصة “شاهد” حقوق بث الفيلم، إذ من المتنظر أن تعرضه خلال الأيام المقبلة، وهو الفيلم الذي خرج إلى القاعات دجنبر 2021، بعدماأكمل القراءة »
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