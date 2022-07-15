الرياضة
خلية لإعداد التقارير المالية للرجاء
الفريق قسم فترة إعداده الصيفي لثلاث مراحل بين البيضاء وإسبانيا اصطدم عزيز البدراوي، الرئيس الجديد للرجاء الرياضي، بأول عقبة أمام إعادة الاستقرار للوضعية المالية للنادي، تتمثل في إعداد تقرير مالي، متعلق بفترة رئاسة رشيد الأندلسي وأنيس محفوظ. وعلمت «الصباح» أن أعضاء بمكتب البدراوي، يتكلفون بإعداد التقرير المالي، ومراسلة الرئيسين السابقينأكمل القراءة »
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