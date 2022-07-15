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أســــــرة

شهية‭ ‬الأطفال‭… ‬احذروا‭ ‬اضطرابها

منذ 30 ثانية
تنمر‭ ‬الأقران‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سببا‭ ‬مباشرا‭       (‬خاص‭)‬
الأطباء‭ ‬يؤكدون‭ ‬ضرورة‭ ‬مراقبة‭ ‬نظامهم‭ ‬الغذائي‭ ‬وتجنب‭ ‬عادات‭ ‬غير‭ ‬صحية يقلق‭ ‬مشكل‭ ‬اضطراب‭ ‬الشهية‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمهات،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تسبب‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬أخرى‭ ‬السمنة‭ ‬بسبب‭ ‬تناولهم‭ ‬أطعمة‭ ‬بكثرة‭ ‬ودون‭ ‬مراقبة‭. ‬وينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬بأهمية‭ ‬مراقبة‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬للطفل‭ ‬وتفادي‭ ‬إفراط‭ ‬تناوله‭ ‬مواد‭ ‬معينة،‭ ‬مثل‭أكمل القراءة »


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