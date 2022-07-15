أســــــرة
شهية الأطفال… احذروا اضطرابها
الأطباء يؤكدون ضرورة مراقبة نظامهم الغذائي وتجنب عادات غير صحية يقلق مشكل اضطراب الشهية عند الأطفال الكثير من الأمهات، باعتبار أنه من المشاكل التي تسبب فقر الدم وفي حالات أخرى السمنة بسبب تناولهم أطعمة بكثرة ودون مراقبة. وينصح الأطباء بأهمية مراقبة النظام الغذائي للطفل وتفادي إفراط تناوله مواد معينة، مثلأكمل القراءة »
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