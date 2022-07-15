الرياضة
الزمامرة مهتم بلاعب ودادي
أفاد مصدر مسؤول أن نهضة الزمامرة مهتم بالتعاقد مع لاعب الوداد الرياضي، أمين أبو الفتح. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح»، فإن مسؤولي فريق الزمامرة يتهيؤون لتقديم عرض رسمي للوداد، من أجل الاستفادة من خدمات اللاعب على سبيل الإعارة. وكشفت مصادر متطابقة أن الطاقم التقني لفريق الزمامرة معجب بأداء اللاعب، ويضعهأكمل القراءة »
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